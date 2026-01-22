Ticaret Bakanlığı'ndan kasaplara "fahiş fiyat" baskını: Cezalar peş peşe geldi

Ticaret Bakanlığı, piyasada adil rekabet şartlarının sağlanması ve haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla yürüttüğü gözetim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Daha önce market, restoran ve lokanta gibi işletmeleri yakın takibe alan Bakanlık ekipleri, denetimlerin odağına bu kez kasap işletmelerini yerleştirdi.

3 GÜNDE DEV BİLANÇO

Bakanlık ekipleri, son üç gün içerisinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirdi. Üç büyükşehirdeki kasaplara yönelik yapılan operasyonel denetimlerde toplam 751 işletme ziyaret edildi. Reyonlardaki etiketleri ve fiyatları inceleyen ekipler, toplam 10 bin 514 ürünü denetimden geçirdi.

Yapılan sıkı incelemeler sonucunda mevzuata aykırı durumlar tespit edildi. Denetimlerde 86 ihlal belirlenerek ilgili işletmelere idari para cezaları uygulandı. Cezai işlemlerin yanı sıra, incelenen 615 işlem hakkında dosya hazırlanarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildi.

Bakanlık yetkilileri, vatandaşların ekonomik haklarının korunması, piyasada şeffaf, dengeli ve adil bir işleyişin temin edilmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.