Ticaret Bakanlığı'ndan reklamlarda devrim! Kurallar değişiyor

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte artan reklam ve ilan yoğunluğu karşısında tüketicilerin korunması amacıyla hazırlanan düzenleme, 1 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Yeni dönemle birlikte hedefli reklamcılıktan yapay zekâ kullanımına, sosyal medya etkileyicilerinden indirimli satışlara ve çevre beyanlarına kadar pek çok alanda bağlayıcı kurallar devreye girecek.

HEDEFLİ REKLAMCILIKTA ŞEFFAFLIK DÖNEMİ VE ÇOCUKLARA YASAK

Kişisel veriler ve çevrimiçi davranışların analiziyle yürütülen hedefli reklamcılık uygulamalarında şeffaflık şartı getirildi. Reklam verenler artık reklamın hangi kriterler doğrultusunda gösterildiğini ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğini tüketicilere doğrudan ve kolay ulaşılabilir şekilde sunmakla yükümlü olacak.

Çocukların haklarını gözeten düzenleme kapsamında ise kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak çocuklara yönelik hedefli reklam yapılması tamamen yasaklandı.

INFLUENCER PAYLAŞIMLARINA VE İNDİRİMLİ SATIŞLARA YENİ KURAL

Sosyal medya etkileyicileri (influencer) üzerinden yürütülen pazarlama faaliyetlerinde doğrudan netlik aranacak. Herhangi bir kazanç, indirimli ürün, hizmet ya da etkinlik katılımı karşılığında yapılan paylaşımlarda "reklam" veya "tanıtım" ibarelerinin kullanılması zorunlu kılındı.

İndirimli satış reklamlarda ise tüketicinin yanıltılmasını önlemek amacıyla referans fiyat uygulaması güncellendi:

İndirimli satış tanıtımlarında, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın üzeri çizilerek sunulacak.

Çabuk bozulabilen meyve ve sebze gibi gıda ürünleri ile hizmet sektöründeki reklamlarda bir önceki fiyat esas alınacak.

Şartlı satış vaat eden kampanyalar da indirimli satış kurallarına tabi tutulacak.

YAPAY ZEKÂ VE DİJİTAL KOPYALARA YENİ SINIRLAR

Reklamlarda yapay zekâ teknolojileriyle oluşturulan ve insandan ayırt edilemeyen dijital karakterlerin yer alması durumunda, bu durumun içerikte açık ve anlaşılır şekilde belirtilmesi gerekecek. Öte yandan gerçek bir kişinin yapay zekâ ile üretilmiş dijital kopyasının, bir mal veya hizmeti kişisel olarak deneyimlediği veya tavsiye ettiği izlenimi veren reklamların yapılması kesin olarak engellendi.

ŞİKAYET PLATFORMLARINDA SÜRE 48 SAATE İNDİ

Şikayet platformlarında satıcı ve sağlayıcılara cevap hakkı için tanınan 72 saatlik süre 48 saate indirildi. Bu süre içinde yanıt verilmediği takdirde tüketici değerlendirmeleri doğrudan yayımlanacak. Satın alım doğrulaması yapılamayan mecralardaki değerlendirmelerin yayımı engellenirken, kategorize edilmiş değerlendirmelerin aynı alanda şeffafça sunulması şart koşuldu.

YEŞİL AKLAMA VE SEKTÖREL YASAKLAR GENİŞLETİLDİ

Yeşil aklama (greenwashing) uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla reklamlarda yer alan "çevre dostu" gibi genel ifadeler, açıklama ve kanıt olmaksızın kullanılamayacak. Çevresel beyanların ürünün yaşam döngüsünün hangi aşamasına ait olduğunun belirtilmesi ve yetkili kurumlar, üniversiteler veya akredite kuruluşlardan alınan belgelerle kanıtlanması zorunlu olacak.

Genişletilen yasak kapsamında şu alanlara yeni sınırlamalar ve yasaklar getirildi:

Yasa dışı şans oyunları, falcı, medyum ve astrolog hizmeti reklamları yasak listesine eklendi.

Takviye edici gıdaların normal beslenmenin yerine geçtiği izlenimi vermesi engellendi.

Akademik unvanların yanıltıcı kullanımı ile tüketicilerin tecrübesizliğinin istismar edilmesinin önüne geçilmesi hedeflendi.