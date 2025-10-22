Ticaret Bakanlığı'ndan rekor ceza! 5 bin 503 firmaya 9 ayda 8,8 milyar lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, bu yılın 9 aylık döneminde dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan denetimlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan sonradan ve ikincil kontrol denetimleri neticesinde, mevzuata aykırı işlem yapanlara toplam 8,8 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, denetim faaliyetlerinin ocak-eylül dönemindeki seyrine ilişkin bilgi verildi. Gümrük ve dış ticaret mevzuatına aykırı işlemlerle mücadele edildiği vurgulandı. Bu bağlamda, haksız rekabet ortamı oluşturanlara yönelik yürütülen sonradan kontrol ve ikincil kontrol denetimlerinin ocak-eylül döneminde de hız kesmeden sürdürüldüğü belirtildi.

YENİ NESİL TEKNOLOJİLERLE ANALİZ YAPILIYOR

Açıklamada, denetimlerin Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğü ifade edildi. Analiz çalışmalarının yeni nesil teknolojiler kullanılarak yapıldığı vurgulandı. Bu metodoloji sayesinde, firmaların geçmiş işlemlerinin Bakanlık müfettişleri tarafından sonradan kontrol denetimine tabi tutulduğu bilgisi verildi. Ayrıca, tescil edilmiş gümrük beyannamelerinin ise 18 bölge müdürlüğünde görevli kontrol şubelerince ikincil kontrol incelemesine alındığı aktarıldı.

TOPLAM CEZA YÜZDE 114 ARTIŞ GÖSTERDİ

Bakanlık, bu kapsamda ocak-eylül döneminde yapılan denetimlere ilişkin elde edilen sonuçları rakamlarla açıkladı. Açıklamada şu detaylar kaydedildi: "⁠Sonradan kontrol denetimleri sonucunda yüzde 32 artışla 1,6 milyar lira, ikincil kontrol incelemeleri neticesinde ise yüzde 149 artışla 7,2 milyar lira olmak üzere toplam 5 bin 503 firma tarafından tescil edilen 51 bin 649 gümrük beyannamesine yüzde 114 artışla 8,8 milyar lira ek tahakkuk ve para cezası kararı düzenlenmiştir."

Ticaret Bakanlığı, denetim faaliyetlerinin amacını ve devamlılığına ilişkin kararlılığını da vurguladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Mevzuata uygun şekilde yükümlülüklerini yerine getiren dürüst ticaret erbabının korunması ve usulsüz işlemlerle haksız rekabet ortamı yaratanlara karşı etkin mücadele yürütülmesi amacıyla denetim ve inceleme faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam edilmektedir. Gümrük ve dış ticaret işlemlerinin şeffaf, hızlı ve güvenli biçimde yürütülmesi için çalışmalarımız kesintisiz sürdürülmektedir."