Ticaret Bakanlığı'ndan sahte indirime neşter: 1 Ağustos'ta yeni dönem başlıyor!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu yeni yönetmelik 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe girecek.

Şartlı satış reklamları da kapsama alındı

1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile birlikte yeni bir dönem başlıyor. Yeni düzenleme kapsamında, tüketicilere indirim veya benzeri bir fayda sağlanmasını belirli bir koşula bağlayan şartlı satış reklamları da bundan böyle indirimli satış reklamlarına ilişkin hükümlere tabi tutulacak.

Son 10 günün en düşük fiyatı esas alınacak

Yeni düzenlemeyle birlikte fiyat şişirip indirim yapılmış gibi gösterilen yanıltıcı uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor:

İndirimli satış reklamlarında indirimden önceki fiyat olarak, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması zorunlu hale getirildi.

Bu adımla gerçeği yansıtmayan yüksek indirim algısı oluşturulmasının engellenmesi amaçlanıyor.

Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmetlere ilişkin reklamlarda ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınarak tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi sağlanacak.

"Adil rekabet ortamını güçlendirmeye devam ediyoruz"

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin yanıltıcı indirim kampanyalarına karşı korunması, reklam ve ticari uygulamalarda şeffaflığın artırılması ve adil rekabet ortamının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."