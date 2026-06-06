Ticaret Bakanlığı'ndan sahte servis uyarısı: SERBİS ile güvenli sorgulama dönemi

Tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetleri için genellikle internet arama motorlarına başvuruyor. Ancak arama sonuçlarında üst sıralarda yer alan bazı kişi veya firmalar, üretici veya ithalatçı firmaların logo ve markalarını izinsiz şekilde kullanıyor. Yetkili olmadıkları halde kendilerini "yetkili servis" gibi tanıtan bu işletmeler, arama motorlarındaki görünürlüklerini kullanarak tüketicileri yanıltıyor. Bu yöntem, tüketicilerin sahte servislerle karşı karşıya kalmasına zemin hazırlıyor.

YAZ AYLARIYLA BİRLİKTE TEHLİKE BÜYÜYOR

Yetkisiz müdahalelerle gerçekleştirilen bu aldatıcı uygulamalar, tüketici mağduriyetlerini artırmanın yanı sıra kurumsal firmaların ticari itibarına ve marka değerine de zarar veriyor. Özellikle yaz mevsiminin yaklaşmasıyla beraber klima, buzdolabı ve derin dondurucu başta olmak üzere birçok elektronik üründe bakım onarım ihtiyacı çoğalıyor. Bu talep artışı, sahte servis faaliyetlerinde belirgin bir yükselişe yol açıyor.

Sahte servis ağlarının tüketiciler üzerinde yarattığı maddi ve güvenlik odaklı tehditler çok boyutlu bir hal alıyor. Bu işletmelerden hizmet alan vatandaşlar, fahiş servis ücretleri ödemek zorunda kalırken, cihazlarına orijinal olmayan yedek parçalar takılıyor. Ürünler kullanıcılara hasarlı teslim ediliyor veya hiçbir onarım işlemi yapılmadan iade ediliyor. Yetkisiz müdahaleler nedeniyle elektronik cihazlar garanti kapsamı dışında kalıyor. Hatta bazı durumlarda tüketiciler ürünlerini tamamen kaybedebiliyor. İşlemler sırasında kişisel verilerin talep edilmesi, süreci dolandırıcılığa varan uygulamalara dönüştürüyor.

BAKANLIK YENİ SİSTEMİ DEVREYE ALDI

Artan şikayetler ve mağduriyetler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) geliştirdi. Tüketicilerin yetkili servis bilgilerine güvenilir ve tek bir kaynaktan ulaşmasını sağlayan sisteme www.servis.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanıyor. Yapılan yeni düzenlemeler kapsamında, üretici ve ithalatçı firmalara tüm yetkili servis bilgilerini sisteme eksiksiz girme ve güncel tutma yükümlülüğü getirildi.

SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE TEYİT EDİLMELİ

Bakanlık, servis hizmeti almadan önce ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgilerinin kontrol edilmesini istiyor. İnternet aramalarında karşılaşılan bilgilerin doğruluğunun, firmaların resmî internet siteleri veya SERBİS üzerinden teyit edilmesi büyük önem taşıyor.

Denetimlerin ve idari yaptırımların kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Ticaret Bakanlığı yetkilileri, yürüttükleri çalışmaları “SERBİS ile güvenli ticaret, güçlü koruma” anlayışıyla sürdürüyor.