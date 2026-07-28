Ticaret Bakanlığı'ndan sosyal medyadaki ilanlara dev baskın! 28,3 Milyon Lira ceza kesildi

Bakanlık, taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde sahte ilanların, spekülatif fiyat artışlarının ve kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla dijital mecralardaki denetim ağını genişletti. İlan platformlarının ardından sosyal medya mecraları üzerinden paylaşım yapan işletmeler de inceleme altına alındı.

Ocak-haziran döneminde sadece emlak sektörüne yönelik yürütülen denetimlerde, en çok karşılaşılan uygunsuzluk yetki belgesi olmadan aracılık faaliyeti yürütmek oldu. Bu kapsamda belgesiz çalıştığı tespit edilen 136 işletmeye 22 milyon 550 bin lira ceza uygulandı. Denetimlerin hızlanmasında Bakanlık bünyesindeki "Yetkisiz İşletme İhbar Modülü" üzerinden gelen şikayetler etkili rol oynadı.

ELEKTRONİK İLAN DOĞRULAMA SİSTEMİ (EİDS) KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında getirilen kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüklerine sosyal medya platformlarının da uyması gerektiği hatırlatıldı.

Bu doğrultuda; Instagram, Facebook ve WhatsApp üzerinden EİDS kurallarına aykırı taşınmaz ve taşıt ilanlarının yayımlanmasına izin veren Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'ne idari para cezası uygulandığı bildirildi.

SADECE DOĞRULANMIŞ İLAN LİNKLERİ PAYLAŞILABİLECEK

Bakanlık, EİDS kurallarına aykırı şekilde sosyal medya platformlarında taşınmaz ve taşıt ilanı paylaşan firmaları, ilgili sivil toplum kuruluşlarına yolladığı resmi yazı ile uyardı.

Sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin engellenmesi amacıyla getirilen EİDS düzenlemesinin Instagram, Facebook ve WhatsApp dâhil tüm elektronik mecraları kapsadığı belirtildi.

Yapılan uyarı doğrultusunda:

Gayrimenkul danışmanları ile ikinci el taşıt ticaretiyle uğraşanların, sosyal medya hesaplarından yalnızca EİDS ile doğrulanmış ve resmi platformlarda yayımlanan ilanların linkini (bağlantısını) paylaşabileceği vurgulandı.

Sosyal medya mecralarında sistem doğrulaması olmadan doğrudan ilan mahiyetinde görsel veya metin paylaşan işletmeler hakkında, tespit edilen her bir aykırılık için 286 bin 206 liraya kadar idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.