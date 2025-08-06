Ticaret Bakanlığı’ndan uyarı: Bu tuzağa düşmeyin!

Ticaret Bakanlığı, bazı kişi ve kurumların bakanlık adını kullanarak para talebinde bulunduğunu belirterek vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bu tür girişimlerin tamamen hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, son günlerde Ticaret Bakanlığı’nın ve diğer bazı bakanlıkların adı kullanılarak dolandırıcılık teşebbüslerinde bulunulduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Son dönemde, çeşitli bakanlıklarımızın ve bilhassa Ticaret Bakanlığımızın adı kullanılarak, kişi ve kurumları hedef alan para talebine yönelik dolandırıcılık girişimlerine dair ihbarlar ulaşmaktadır.”

Dolandırıcılık girişimlerinin derhal adli mercilere bildirildiği vurgulanan açıklamada, vatandaşların bu tür taleplere kesinlikle itibar etmemesi gerektiği kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların en yakın emniyet birimine veya doğrudan bakanlığa başvurmalarını istedi.