Ticaret Bakanlığı'ndan yemek sipariş platformlarına yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı, yemek sipariş hizmeti sunan elektronik ticaret pazar yerleri ile işletmeler arasındaki ticari dinamikleri yeniden düzenleyen kapsamlı kararlar aldı. Kamuoyuna sıklıkla yansıyan eleştiriler doğrultusunda hayata geçirilen düzenleme; piyasada şeffaflığı en üst düzeye çıkarmayı, hizmet bedellerini öngörülebilir kılmayı ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini hedefliyor.

SOSYAL MEDYADAKİ ŞİKAYETLER İNCELENDİ

Son dönemde sosyal medya platformlarında yemek sipariş uygulamalarının restoranlarla kurduğu ticari ilişkilere yönelik yoğun eleştiriler gündeme geldi. Bu gelişmeleri yakından takip eden Ticaret Bakanlığı, yaptığı kapsamlı inceleme ve değerlendirmeler sonucunda piyasa genelinde güven ortamını güçlü şekilde tesis etmek amacıyla yeni bir yasal çerçeve oluşturdu.

HİZMET BEDELLERİ KALEM KALEM GÖSTERİLECEK

Elektronik ticaret pazar yerlerinin restoranlardan tahsil ettiği tüm bedellerin, her bir restoranın kendi satıcı paneli üzerinden ayrıntılı olarak ve hizmet kalemleri bazında gösterilmesi zorunlu hale getirildi. Hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde tasarlanan bu sistem sayesinde işletmeler, tüm maliyet bileşenlerini açık ve karşılaştırılabilir bir biçimde görecek. Böylece restoranlar, ticari kararlarını çok daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde alabilecek.

Düzenleme kapsamında şeffaflık adımları sadece restoranlarla sınırlı kalmayıp tüketici tarafına da genişletildi. Siparişin onaylanması aşamasında tüketicilere, ürünün restorandan kendilerine ulaştırılması sürecinde tahsil edilen giderlerin içeriğine dair bilgilendirme yapılacak. Tüketiciye sunulacak bu genel çerçevede; söz konusu giderlerin komisyon, taşıma, görünürlük ve benzeri hizmet bedellerinden oluşabileceği belirtilerek şeffaflığın tüm ekosisteme yayılması sağlanacak.

TEMEL HİZMETLER İÇİN EK BEDEL ALINAMAYACAK

Aracılık hizmetinin doğası gereği zaten sunulması gereken temel hizmetler için restoranlardan ilave bedel alınmasının önüne geçildi. Alınan kararla birlikte pazar yeri tarafından siparişin alınması, restorana iletilmesi, ödeme işlemleri ve temel altyapı hizmetleri karşılığında artık ek bir ücret talep edilemeyecek.

İşletmelerin üzerindeki mali yükleri azaltmayı amaçlayan düzenleme, kampanya süreçlerini de yeniden şekillendirdi. Kampanyalara katılımın tek başına bir ücretlendirme unsuru haline getirilmesi uygulaması sonlandırıldı. Öte yandan, platformların sunacağı ek hizmetler ve bu hizmetlere ilişkin ücretlerin, kampanya öncesinde restoranlara açık ve şeffaf bir şekilde bildirilmesi zorunlu kılındı. Bu sayede ticari ilişkilerde karşılıklı güvenin tesis edilmesi güvence altına alındı.

İNDİRİMLİ SATIŞLARDA KOMİSYON HESAPLAMASI NETLEŞTİ

İndirimli ve kampanyalı satışlarda komisyon hesaplamalarına ilişkin yaşanan karmaşıklıkları gidermek amacıyla sade, anlaşılır ve hakkaniyete dayalı yeni bir sistem oluşturuldu. Bu adımla, hem restoranlar hem de pazar yerleri açısından öngörülebilir ve dengeli bir mali yapının tesis edilmesi sağlandı.

Yeni kurallar çerçevesinde komisyon oranlarının nasıl hesaplanacağı iki farklı senaryoya göre belirlendi. İndirimin yalnızca restoran tarafından yapılması durumunda komisyon bedeli, tüketici tarafından ödenen toplam tutar üzerinden hesaplanacak. İndirimin restoran ve pazar yeri tarafından birlikte karşılanması halinde ise komisyon, tüketicinin ödediği tutara yalnızca pazar yeri tarafından sağlanan indirim tutarının eklenmesi suretiyle ortaya çıkan miktar üzerinden alınacak.

KAMPANYA VE REKLAMLARA KATILIM GÖNÜLLÜ OLACAK

Genelge ile getirilen en önemli düzenlemelerden biri de restoranların ek hizmetlere katılım koşullarında gerçekleşti. Yemek sipariş platformlarında yer alan işletmelerin kampanya, indirim, reklam ve benzeri uygulamalara katılımı tamamen gönüllülük esasına bağlandı. Restoranların bu uygulamalara katılmaya zorlanmalarının önüne açık ve net bir şekilde geçildi. Düzenleme kapsamında, söz konusu kampanyalara katılım sağlamayan restoranlara platformlar tarafından herhangi bir yaptırım uygulanması mümkün olmayacak. Ayrıca sunulan ek hizmetler tamamen işletmenin onayına tabi olurken, bu onayın istenildiği anda geri alınabilmesi güvence altına alındı. Bu adımla piyasa aktörleri arasındaki güç dengesi daha adil bir zemine oturtuldu.

Ticaret Bakanlığı, hayata geçirdiği bu düzenlemelerle yalnızca mevcut sorunları çözmeyi değil, aynı zamanda elektronik ticaret ekosisteminde uzun vadeli güven, istikrar ve sürdürülebilir büyümenin temellerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Şeffaflığın arttığı, ticari ilişkilerin netleştiği ve tüm tarafların haklarının dengeli biçimde korunduğu bu yeni dönemde, elektronik ticaretin daha sağlıklı bir zeminde gelişmeye devam edeceği değerlendiriliyor.

Sektörde ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçları yakından takip etmeye devam edecek olan Bakanlık, ihtiyaç duyulması halinde elektronik ticaret alanında güveni ve öngörülebilirliği artıracak ilave adımları aynı kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdürecek.