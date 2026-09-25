Ticaret Bakanlığı'ndan yeni aşama! Emlak ilanlarında devrim niteliğinde karar

Mevcut uygulamada mülk sahipleri e-Devlet üzerinden emlakçılara yetki verebilirken, yeni düzenlemeyle birlikte aynı evin birden fazla emlakçı tarafından ilana çıkarılması uygulaması tamamen ortadan kalkıyor. Süreci bundan sonra sadece tek bir emlakçı yürütebilecek.

YENİ DÖNEMİN GETİRECEĞİ KRİTİK DEĞİŞİKLİKLER

Sektör yetkililerinden edinilen bilgilere göre, yeni dönemde devreye girilmesi planlanan kurallar ve işleyiş şu şekilde olacak:

Tek Emlakçı Yetkisi: Artık bir taşınmaz için birden fazla emlakçıya ilan yetkisi verilmesi hakkı kaldırılacak. Evin satış sürecini ve ilan yönetimini yalnızca tek bir emlak danışmanı yürütebilecek.

Sözleşme e-Devlet'e Yüklenecek: Yeni dönemde yetkilendirme sözleşmesi yapılacak ve bu sözleşme ilan yayınlama izniyle birlikte e-Devlet sistemine yüklenecek.

Otomatik Yayından Kaldırma: Emlakçı ile ev sahibi arasındaki yetki sözleşmesi iptal edildiği anda, ilgili ilan internet sitelerinden otomatik olarak yayından kaldırılacak.

"Güvenli Ödeme" Tarihinde Erteleme Beklentisi: Taşınmaz alım satımlarında para transferini güvence altına alması planlanan ve 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi öngörülen "Güvenli Ödeme Sistemi" için ise sektör yetkilileri tarih ertelemesi beklediklerini ifade ediyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YETKİLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Ticaret Bakanlığı'nın halihazırda uyguladığı sistem üzerinden mülk sahipleri şu adımları izliyor:

İlan vermek isteyen mülk sahibi e-Devlet üzerinden EİDS yetki işlemleri bölümüne giriyor.

Açılan ekranda kendisine ait olan taşınmazı seçiyor.

Emlakçının yetki belgesinde bulunan yetki numarasını sisteme girerek yetki süresini (en fazla 3 ay olacak şekilde) belirliyor.

Sistem tarafından oluşturulan "Taşınmaz Kimlik Numarası" emlak danışmanına iletiliyor ve danışman bu numarayla ilanı sitelerde paylaşıyor.

Vatandaşlar dilerse emlakçı aracı olmaksızın bizzat kendileri de ilan verebiliyor; bu durumda sistem, ilanı verenin mülk sahibi veya birinci derece yakını olup olmadığını otomatik olarak teyit ediyor.