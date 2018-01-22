Erzincan'da, yasa dışı yollarla yurda girip, 2 ayrı taksi ile kente getirilen yabancı uyruklu 12 kişi ile bir organizatör yakalandı

Erzincan'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yaparak, 2 ayrı taksi ile kente getirilen yabancı uyruklu 12 kişi ile bir organizatör gözaltına alındı.



Kent genelinde suçların önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü ilçesi yakınlarında Yasin T. ve Abubekir S'nin kullandığı 2 ayrı taksinin uygulama yapan askerleri görünce yavaşladığı fark edildi.



Durumdan şüphelenerek, taksilerin bulunduğu alana giden jandarma ekipleri, yasal olmayan yollarla yurda giren 4'ü Pakistan, 8'i Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen ile Yasin T'yi yakaladı. Diğer taksinin sürücüsü Abubekir K. ise aracıyla kaçtı.



Göçmen kaçakçılığı olayının organizatörü olduğu belirtilen Yasin T'nin aracına el koyan jandarma, Abubekir K'yi yakalamak için çalışma başlattı.



Yasa dışı yollarla yurda girip anlaştıkları Yasin T. ve Abubekir K. yönetimindeki taksiler ile Erzincan'a gelen 12 yabancı uyruklu kişi sağlık kontrolünden geçirildi.



Kaçakların, jandarmadaki işlemlerin ardından Erzincan Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.