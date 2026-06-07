Ticari taksiyle kaçmışlardı! Otokoç'a saldırıda 2 şüpheli gözaltında

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Ticari taksiyle kaçmışlardı! Otokoç'a saldırıda 2 şüpheli gözaltında
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydınevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iki kişinin otomotiv firmasına ait binaya uzun namlulu silahlarla ateş açtığı öne sürüldü. Saldırının ardından şüphelilerin ticari taksiyle bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

OLAY YERİNDE SİLAH VE KOVANLAR BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerde bir adet uzun namlulu silah ile çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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