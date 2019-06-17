Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Şanlıurfa Ceylanpınar işletmeleri hakkında iddialar tedirginlik yarattı. Brucella salgınının yaşandığı işletmede, hastalıklı etlerin TSK'ya satıldığı iddia edildi. TİGEM salgını kabul etti ama satışı yalanladı.

Urfa'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ceylanpınar işletmesinde Brucella salgınının ardından şok edici iddialar gündemde. İşten atılan bazı çalışanlar, karantina kararına rağmen binlerce hayvanın çevredeki işletmelere ve buradan da Mehmetçik'e gönderildiğini iddia etti.



İddialar bununla da sınırlı kalmıyor. Yasak olmasına rağmen yakılan anız nedeniyle buğday tarlalarında yangın çıktığı, sık sık kabloların çalındığı, büyükbaş hayvanlara tarihi geçmiş aşı yapıldığı, hatta işletme sınırları içinde 3 yıl önce kenevir ekildiği de iddialar arasında.



Çok sayıda çalışanın işten atıldığı ya da sürgün edildiği, ayrıca kuyu sayısı 300'den 2 bine çıktığı halde güvenlik görevlisi sayısının 164'te kaldığı, bu nedenle hırsızlık olaylarının arttığı, müfettiş raporuna rağmen yeni kadro açılmadığı iddia ediliyor.



TİGEM Brucella salgınını doğruladı, ancak hastalıklı et satıldığı iddialarını yalanladı. İşletme yetkilileri diğer iddialar hakkında açıklama yapmadı.





ulusal.com.tr

