TİGEM’in tay satışında rekor: 51 taydan 27,7 milyon TL gelir elde edildi

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde düzenlenen açık artırmalı ihalede, toplam 59 Arap koşu tayı satışa çıkarıldı. İhale, elektronik satış (e-satış) yöntemiyle gerçekleştirildi.

Satışı tamamlanan 51 taydan elde edilen toplam gelir, 27 milyon 750 bin lira olarak açıklandı.

E-satışla yapılan ihalede en yüksek bedele satılan tay, “Ergüneş” adlı erkek tay oldu. “Ergüneş”, Şemsettin Toydemir tarafından 2 milyon 650 bin lira bedelle satın alındı.

Bu satışı, 2 milyon 250 bin liraya alıcı bulan “Keremnur” ve 2 milyon 50 bin lira ile satılan “Dev Yürek” adlı erkek taylar izledi.