TİGEM’in tay satışında rekor: 51 taydan 27,7 milyon TL gelir elde edildi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), e-ihale yöntemiyle gerçekleştirdiği satışta 51 Arap koşu tayından toplam 27 milyon 750 bin lira gelir elde etti.

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde düzenlenen açık artırmalı ihalede, toplam 59 Arap koşu tayı satışa çıkarıldı. İhale, elektronik satış (e-satış) yöntemiyle gerçekleştirildi.

Satışı tamamlanan 51 taydan elde edilen toplam gelir, 27 milyon 750 bin lira olarak açıklandı.

E-satışla yapılan ihalede en yüksek bedele satılan tay, “Ergüneş” adlı erkek tay oldu. “Ergüneş”, Şemsettin Toydemir tarafından 2 milyon 650 bin lira bedelle satın alındı.

Bu satışı, 2 milyon 250 bin liraya alıcı bulan “Keremnur” ve 2 milyon 50 bin lira ile satılan “Dev Yürek” adlı erkek taylar izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

