TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor!

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, Arnavutluk’ta resmen erişime kapatıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor!
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Arnavutluk hükümeti, Kasım 2024’te alınan karar doğrultusunda platformun bir yıl süreyle yasaklanmasına onay vermişti. Bu kapsamda, Ulusal Siber Güvenlik Kurumu (AKSK), Arnavutluk Elektronik ve Posta İletişim Kurumu’ndan (AKEP) TikTok’a erişimin engellenmesi yönünde harekete geçmesini istedi. AKSK, engellemenin bugünden itibaren uygulanmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

Tiran’daki Fan Noli İlkokulu’nda 14 yaşındaki öğrenci Martin Cani, 18 Kasım 2024’te bir başka öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın, öğrenciler arasında sosyal medya üzerinden başlayan bir tartışmanın ardından gerçekleştiği öne sürülmüştü.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, saldırının ardından TikTok’un ülkede 1 yıllığına yasaklanacağını duyurmuş ve kararın 2025’te uygulanacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, platformun kapatılmasına ilişkin karar resmen onaylandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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