TikTok meydan okuması: 19 öğrenci kendine zarar verdi!

Meydan okumaya katılan 19 öğrencinin yaralandığı bildirildi. Kosova Polisi Yakova Bölgesi Sözcüsü Sheremet Elezaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7-9 Ekim tarihleri arasında gelen ihbarlar doğrultusunda farklı zamanlarda 19 öğrencinin kendini yaraladığını belirtti. Elezaj, olayla ilgili olarak intihara teşvik suçu kapsamında bir soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın devam edeceğini, yaralı sayısının artabileceğini söyledi.

Yakova Belediyesi Eğitim Müdürü Eranda Kumnova Baçi, yerel basına yaptığı açıklamada yaralanan öğrencilerin ortaokul seviyesinde olduklarını ifade etti.

Öğrenciler Kesici Aletlerle Ellerini Yaraladı

Kumnova Baçi, ailelerin ihbarlarının ardından, öğrencilerin telefonlarında yapılan incelemeler sonucunda, TikTok’taki bir meydan okuma nedeniyle kesici aletlerle ellerini yaraladıklarını gösteren fotoğrafların bulunduğunu açıkladı.

Kumnova Baçi, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, ancak meydan okumalar nedeniyle kendine zarar veren diğer öğrencilerin tespit edilmesi için kontrollerin sürdüğünü belirtti.

Hükümet TikTok’u Yasaklamıştı

Diğer yandan, Kosova hükümeti haziran ayında "siber güvenliği artırmak" amacıyla TikTok'un devlet kurumlarında kullanımını ve kurulmasını yasaklama kararı almıştı.