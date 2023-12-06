Tiktok Yetkilisi Türkiye'ye Çağrıldı! Yasaklanacak Mı?
Tehlikeli içeriklerin ve kara para aklamanın yoğunlukla yapıldığı Tiktok uygulamasına müdahale ediliyor. Türkiye'ye gelecek olan Tiktok temsilcisi 7 Aralık günü TBMM yetkililerine teknik sunum yapacak.
Türkiye'nin talepleri kabul edilmezse Tiktok'a yaptırım gelebilir.
Gençliği kötü alışkanlıklara sevk eden Tiktok'a yaptırım gelebilir.
Tiktok'ta gayri ahlaki videolar başta olmak üzere terör propagandasına kadar içerikler bulunuyor.
Yapılan araştırmalarda Tiktok uygulamasının gençleri intihara sürüklediği de tespit edildi.
Tiktok ayrıca organize suç örgütleri içinde kara para aklamanın en kolay yollarından birisi.
Tiktok uygulaması Türkiye'nin talep ettiği şartları karşılamazsa yaptırım gelebilir.