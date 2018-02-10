Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken Amerika, terör örgütü PKK-PYD'yi kurtarmak için Türkiye'ye heyet gönderiyor. Türkiye'ye gelecek olan Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson'un talepleri belli olmaya başladı. Türkiye ziyaretinde temasların zor geçeceğini vurgulayan Amerikalı yetlililer "Tillerson'un Afrin harekâtı'nın sınırlandırılmasını isteyeceğini" açıkladı

Amerika'nın, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı'yla köşeye sıkışan PKK/PYD'yi kurtarma planı netleşiyor. Teröristlere yardım için Amerikalı diplomatik ve askeri yetkililer Türkiye'ye geliyor.



Önümüzdeki günlerde Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Reymond McMaster Türkiye'de bir dizi üst düzey temaslarda bulunacak. Türkiye'ye gelecek olan Tillerson'un talepleri de belli olmaya başladı.



Ziyaret öncesi, Amerikalı üst düzey yetkililerden açıklama geldi. Ziyaretin ana gündem maddesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı olacak.



Yetkililer, Tillerson'un Türkiye ziyaretinde temasların zor geçeceğini ve harekâtın sınırlandırılmasını isteyeceğini duyurdu. Açıklamaya göre Tillerson, silah desteği verdikleri terör örgütü PKK/PYD ve IŞİD'e karşı başlatılan operasyon için itidal çağırısı yapmak da dahil zorlu konuları gündeme getirecek.



Görüşmede bir diğer önemli gündemin de Menbiç olması bekleniyor.



Öte yandan Amerika ile temas trafiğine bir yenisi daha eklendi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Amerikalı mevkidaşı Jim Mattis görüşecek. NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gideceği Belçika'daki toplantıda gündem Menbiç olacak.



ulusal.com.tr