Ankara Washington hattında ilişkilerin gergin olduğu sırada yapılan Tillerson- Çavuşoğlu zirvesinin yankıları sürüyor. Zirvede Amerika lehine bir sonuç çıkmadığını belirten Prof. Dr. Sencer İmer, Türkiye'nin masadan terör örgütü PYD/YPG'ye karşı mücadele kararlılığını sürdürerek kalktığını söyledi

İki ülke ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde bir araya gelen Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu ile mevkidaşı Rex Tillerson'un yaptığı zirvenin yankıları tartışılıyor.



ANKA Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer, Tillerson'ın temaslarında Amerika lehine sonuç çıkmadığını söyledi.



Tillerson'un terör örgütü PYD'yi kurtarma hedefiyle geldiğini hatırlatan İmer, Türkiye'nin terörle mücadeleye ilişkin kararlılığını sürdürerek masadan kalktığını belirtti.



İmer, iki ülke ilişkilerindeki sorunların çözümü için mekanizma kurma kararını da değerlendirdi.



İki bakanın görüşmesinin ardından "Stratejik ortaklık" başlığıyla yayımlanan bildiriye ilişkin de konuştu Prof. İmer.



HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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