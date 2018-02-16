ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, dün Ankara’ya geldi. Kendisini karşılama merasimleri başladı. Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye’nin her yerinde “Mehmetçiğin katili ABD Batı Asya’dan defol” pankartlarıyla Tillerson’a yol gösterdi.



14 YIL ÖNCE 16 ŞUBAT



Tillerson’un Ankara’ya gelişi, Tayyip Erdoğan’ın ünlü BOP Eşbaşkanı açıklamasının 14. Yıldönümüne rastladı. Hatırlanacaktır 15-16 Şubat 2004 gecesi zamanın başbakanı olarak, Fatih Altaylı’nın programında, Kanal D ekranından şöyle konuşmuştu:



“Şu anda Amerika’nın da Büyük Ortadoğu Projesi var ya, Genişletilmiş Ortadoğu, yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir merkez, bir yıldız olabilir. Bunu başarmamız lazım.”



Tayyip Erdoğan’ın bu sözleri, konuşma sabahı 16 Şubat 2004 günlü gazetelerde de yer aldı.



AKP CHP VE MHP’NİN O HARİTAYA TESLİMİYETİ



Yakın tarihe göz atınız, Vatan Partisi dışında herkes “Bu iş bitti” gözüyle bakıyordu. ABD haritayı çizmişti ve Ortadoğu’nun kaderi belli olmuştu!



İktidardaki AKP, ana muhalefetteki CHP, hepsi aynı sistemin içindeydiler ve ABD projelerine karşı konamayacağı gibi bir duruşu paylaşıyorlardı. Onlara göre, “Ermeni soykırımı yalanına” da karşı çıkılamazdı. Tayyip Erdoğan ile birlikte BOP planına teslim olan CHP ve MHP Genel Başkanlarının tutumunu 29 Eylül 2006 günü yaptığımız basın toplantısında şöyle değerlendirmiştik:



“Muhalefette oldukları söylenen diğer partilerin genel başkanlarının tutumları da dikkat çekicidir. Türkiye’yi parçalayan haritaların önünde aylardır adeta dilleri tutulmuş gibi sustular. ABD’nin ve Tayip Erdoğan’ın büyük suçunu örtmeye çabaladılar. Susmaları gerekiyordu. Çünkü, Tayyip Erdoğan’dan boşalacak yere, yani Büyük Ortadoğu Projesi görevine taliptirler; Büyük müttefikleri ABD’ye kendilerini beğendirmek için aşırı bir gayret içine girmişlerdir.”



ABD HARİTA DEĞİL KENDİSİNE MEZAR YAPTI



Vatan Partisi, ABD’nin BOP haritasına gömüleceğini biliyordu. Ankara’da, Adana’da İncirlik üssünün önünde, Diyarbakır meydanlarında hep bunu haykırdık: “Amerika bu haritaya gömülecek.”



29 Temmuz 2006 Cumartesi günü Ankara Sakarya caddesinde yaptığımız kitlesel basın açıklamasında ve arkasından ABD Büyükelçiliği önüne yürüyüşte şunu belirtiyorduk:



“ABD Silahlı Kuvvetleri, Türkiye başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerini parçalama haritasını yayınlamıştır.



“ABD, bir harita değil, kendisi için bir mezar yapmıştır. Haritayı kaldırırsanız, orada bir mezar göreceksiniz.



“ABD’nin tepesindeki Bush-Rice çetesi bu haritaya gömülecektir!”



ABD’Yİ O HARİTAYA GÖMEN KUVVETLERİN HARİTASI



ABD Büyükelçiliği önünde ABD’yi o haritaya gömecek kuvvetlerin haritasını da açıkladık:



“Türkiye’yi parçalayacakmış, İran’ı parçalayacakmış, Irak’ı, Suriye’yi, Suudi Arabistan’ı, Pakistan’ı mürekkep masrafına parçalıyor. Azerbaycan topraklarının bir kısmını Ermenistan’a ve Türkmenistan topraklarının bir kısmını kalem çiziktirerek kuklası Karzai’ye veriyor.



“Hangi güçle?



“ABD’yi, İsrail’i ve piyonlarını aşar bu proje.



“Sınırlar, mürekkeple değil, kuvvetle çizilir. Her gerçek haritanın bir matematiği vardır. Bütün bu ülkeleri karşısına alan ABD yönetimi, kendisini Ortadoğu’ya gömecek kuvveti belirlemiştir. Irak halkıyla baş edemeyen ABD ordusu; Türkiye, İran, Suriye ve diğer Ortadoğu ülkelerini paramparça edecekmiş. Bir tek Türkiye, İran ve Suriye üçlüsünün sırt sırta vermeleri bile bu planı bozacak kuvveti oluşturur.



“Bir de Ortadoğu’nun Çin’den Atlantik kıyılarına kadar uzanan cephe gerisi bulunuyor. Hatta Atlantik’in öte yanındaki Güney Amerika ülkeleri de ABD planının karşısındadır. Bütün bu cephe gerisini hesabın dışında bıraksak dahi, ABD’nin yenilgisi kaçınılmazdır.” (Aydınlık, 30 Temmuz 2006)



Ve işte bu saptamadan 11 yıl sonra ABD kendi yaptığı haritaya gömülüyor. Gömülmek, Obamalara, Trumplara, Tillersonlara nasip oldu.



TİLLERSON MEZAR BAŞI TÖRENİNDE



Tillerson, Türkiye’ye niçin geldi?



Ne yapacağına karar verecek olan, Türkiye’yi yönetenlerdir.



Vatan Partisi’nin duruşu, Tillerson’a bir mezar başı konuşması fırsatı veriyor.



ABD Dışişleri Bakanı’na bir zamanlar mürekkeple çizdikleri harita gösterilmeli ve mezara gömülen o haritanın başında bir anma konuşması yapması için söz verilmelidir.



Tillerson’a 2018 bütçesine koydukları PKK/YPG’ye tahsis edilen 550 milyon doların cenaze masrafı olacağı da bildirilmelidir.



ATOMU PARÇALAYABİLİR AMA TÜRKİYE’Yİ PARÇALAYAMAZLAR



Evet 14 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanlık koltuğunda oturan Erdoğan, “Büyük Ortadoğu Projesi içinde Diyarbakır’ı merkez yapma” görevini üstlendiğini söylüyordu ve “Bunu başarmamız lazım” iddiasındaydı.



Başaramadı. Hatta artık ABD’nin başaramaması için çaba gösteriyor. Devran döndü. 2015 yılının 24 Temmuzundan beri Erdoğan, ABD’nin piyonlarına karşı savaşıyor.



Demek ki, Erdoğan, Türkiye’yi yönetemedi ama Türkiye Erdoğan’ı yönetti. Türkiye’nin mecburiyetleri var. Türkiye’nin dinamikleri var. Kimse Türkiye’nin mecburiyetlerine kafa tutamaz.



Atomu parçalayabilirler ama Türkiye’yi parçalayamazlar. 14 yılın özeti budur.



YARIN: BOP EŞBAŞKANLARININ ABD’YE İSYANI



Doğu Perinçek

Aydınlık/Rota