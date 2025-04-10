Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Evlerinde arama yapılan gazetecilerin dijital ekipmanlarına el konulurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
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Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Polis ekipleri sabah saatlerinde her iki gazetecinin evine giderek arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda Soykan ve Ağırel’in bilgisayarları ile telefonlarına el konuldu.

Gözaltına alınan Timur Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

BAŞSAVCILIKTAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, şüpheli sıfatıyla yer alan kişilerin Flaş Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususunda Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları yönünde davacı ve şikayetçi olmaları üzerine ilgili kişiler hakkında isnat edilen eylemlerle alakalı olarak TCK'nın 106/1(Tehdit) ve 107/1(Şantaj) Suçları kapsamında Soruşturma başlatılmış, şüpheliler hakkında gözaltı, arama -el koyma işlemleri ile soruşturma devam etmektedir."

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Murat Ağırel
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