TİP Adaylarından 30 Bin Lira Talep Etti

Türkiye İşçi Partisi (TİP), yerel seçim öncesi belediye başkan aday adaylığı başvurularının başladığını duyurdu.

HEDEP ile yaptığı ittifakla Meclis'e giren TİP, aday adaylarından 3 bin ile 30 bin lira arasında değişen başvuru ücreti talep etti.

Türkiye İşçi Partisi’nin aday adaylığı için asgari ücretin yaklaşık 3 katı ücret talebi sosyal medyada tepkilere neden oldu. "İşçi partisi olduğunu öne süren bir partide işçiler aday olamayacak." yorumları yapıldı.

Türkiye İşçi Partisi'nin Aday Adaylarına Ücret Tarifesi

*Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı: 30.000 TL

*İl Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı: 20.000 TL

*Büyükşehir İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı: 15.000 TL

*Büyükşehir Olmayan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı: 10.000 TL

*Belde Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı: 7.500 TL

*Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı: 2.000 TL

*İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı: 3.000 TL)))

TİP'in resmi internet sitesinden yayınlanan başvuru şartlarında "Kadınlardan, LGBTİ+’lardan ve 25 yaş altı gençlerden duyurulan başvuru ücretinin yarısı alınacaktır.” ayrıntısına yer verilmesi de dikkat çekti.