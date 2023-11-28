TİP Adaylarından 30 Bin Lira Talep Etti
Siyasi partiler seçim iklimine girdi. Türkiye İşçi Partisi’de (TİP), yerel seçimlere ilişkin aday adaylık kabulüne başladığını duyurdu. Parti aday adaylarından 3 bin ile 30 bin lira arasında değişen başvuru ücreti talep etti. TİP'in ücret talebi sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), yerel seçim öncesi belediye başkan aday adaylığı başvurularının başladığını duyurdu.
HEDEP ile yaptığı ittifakla Meclis'e giren TİP, aday adaylarından 3 bin ile 30 bin lira arasında değişen başvuru ücreti talep etti.
Türkiye İşçi Partisi’nin aday adaylığı için asgari ücretin yaklaşık 3 katı ücret talebi sosyal medyada tepkilere neden oldu. "İşçi partisi olduğunu öne süren bir partide işçiler aday olamayacak." yorumları yapıldı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Aday Adaylarına Ücret Tarifesi
*Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı: 30.000 TL
*İl Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı: 20.000 TL
*Büyükşehir İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı: 15.000 TL
*Büyükşehir Olmayan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı: 10.000 TL
*Belde Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı: 7.500 TL
*Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı: 2.000 TL
*İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı: 3.000 TL)))
TİP'in resmi internet sitesinden yayınlanan başvuru şartlarında "Kadınlardan, LGBTİ+’lardan ve 25 yaş altı gençlerden duyurulan başvuru ücretinin yarısı alınacaktır.” ayrıntısına yer verilmesi de dikkat çekti.