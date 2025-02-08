Tır şoförlüğü yaparak 3 çocuğuna baktı: “Hayalimdi, engelleri aşarak başardım”

Balıkesir’de yaşayan Rukiye Ercan (35), sıradışı bir hikaye ile gündeme geldi. Çocukluk hayali olan tır şoförlüğünü yapmak için engelleri aşan Ercan, tek başına 3 çocuğuna bakarak mesleğini sürdürüyor.

Rukiye Ercan, tır şoförlüğü mesleğini seçerken çevresinin bazı olumsuz tepkileriyle karşılaştığını ancak bunları aşarak işine devam ettiğini söyledi. Ercan, bu mesleğe başlama kararı aldığında, kadınların tır kullanamayacağına dair yorumlarla karşılaştığını belirtti ve “Kadının gücünü göstermek” için bu yola çıktığını ifade etti.

Ercan, mesleğini sevdiğini ve tüm zorluklara rağmen tır şoförlüğüne devam ettiğini belirterek, "Bu meslek çocukluğumdan beri hayalimdi. Bana yapamazsın diyenlere inat ve kadının gücü göstermek için bu mesleğe başladım. Patronlarımda bana çok yardımcı oldu. Bir yıldır bu işi yapıyorum. En sevdiğim yakınlarımın engel olmasıyla başladı bu iş yapamazsın, kadın yapamaz, araba sürmeye mi benzer gibi kelimeler kullandılar. Bende nasıl yapıldığını onlara göstermek istedim. Bir yıldır yapıyorum. Bu meslekte kazandığım parayla 3 tane kızıma bakıyorum ve tek başıma yaşıyorum ailemi geçindiriyorum. Mesleğin zor tarafı çok dikkat istiyor. Uykusuz yani genellikle uyku kaynaklı kazalar oluyor. Uykusuz hiçbir şekilde kimsenin yola çıkmaması gerekiyor arkadaşlarımızın bunun haricinde de başka bir zorluğu yok severek yapıyorum. Kadınlar kimsenin lafına, sözüne bakmadan canları ne istiyorsa, neyi severek yapmak istiyorlarsa onu yapsınlar korkmasınlar çekinmesinler" ifadelerine yer verdi.