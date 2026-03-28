TIR’la çarpışan araç hurdaya döndü: Ak Partili 3 isim yaralandı

Muğla'da AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör’e ait otomobil, karşı şeride geçerek TIR’la kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen araçtaki AK Parti Yatağan İlçe Başkan Yardımcısı Emrullah Özen ve Genel Merkez görevlisi Muhammed Şerifoğlu yaralandı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

TIR’la çarpışan araç hurdaya döndü: Ak Partili 3 isim yaralandı
Muğla’nın Yatağan ile Milas ilçeleri arasındaki karayolunda meydana gelen kazada, Ak Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör’e ait olduğu öğrenilen otomobil karşı şeride geçerek TIR’la çarpıştı.

Sabah saatlerinde yaşanan kazada, direksiyonda bulunan Ak Parti Yatağan İlçe Başkan Yardımcısı Emrullah Özen ile Ak Parti Genel Merkezi’nde görev yapan Muhammed Şerifoğlu yaralandı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

Kaza nedeniyle Milas-Yatağan karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen aracın kaldırılması ve yola savrulan parçaların temizlenmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.

