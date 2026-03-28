TIR’la çarpışan araç hurdaya döndü: Ak Partili 3 isim yaralandı

Muğla’nın Yatağan ile Milas ilçeleri arasındaki karayolunda meydana gelen kazada, Ak Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör’e ait olduğu öğrenilen otomobil karşı şeride geçerek TIR’la çarpıştı.

Sabah saatlerinde yaşanan kazada, direksiyonda bulunan Ak Parti Yatağan İlçe Başkan Yardımcısı Emrullah Özen ile Ak Parti Genel Merkezi’nde görev yapan Muhammed Şerifoğlu yaralandı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

Kaza nedeniyle Milas-Yatağan karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen aracın kaldırılması ve yola savrulan parçaların temizlenmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.