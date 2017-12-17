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TLB Alternatif Eğitim Programı'nı açıkladı

Türkiye Liseliler Birliği Atatürksüz, gerici müfredata karşı Alternatif Eğitim Programını açıkladı.

TLB Alternatif Eğitim Programı'nı açıkladı

Türkiye Liseliler Birliği Atatürksüz, gerici müfredata karşı Alternatif Eğitim Programını açıkladı.

TLB, sömestr tatilinde Türkiye’nin dört bir yanında Atatürkçülük Okulları düzenleyeceğini duyurdu.

Açıklamayı Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer yaptı.

Ders kitaplarının FETÖ’nün izlerini taşıdığını belirten Gençer “Bütün halkımızı Atatürkçülük Okullarına bekliyoruz” dedi.

 

Etiketler; #Türkiye liseliler birliği #tlb
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