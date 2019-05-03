Türkiye Liseliler Birliği 19 Mayıs, Millî Mücadelenin yüzüncü yılı etkinlikleri kapsamında özel bir yarışma düzenliyor. Resim, şiir ve öykü kategorilerindeki yarışmaya son başvuru tarihi 12 Mayıs.

Türkiye Liseliler Birliği, Millî Mücadele'nin 100. yılında resim, şiir, öykü yarışması düzenliyor.



TLB, Atatürkçü liselileri üretmeye davet etti.



Birincilere bisiklet, ikincilere tablet, üçüncülere yaz kampı ve ilk üçe giren herkese Özel Ciltli Nutuk'un hediye edileceği yarışmanın son başvuru tarihi 12 Mayıs'a uzatıldı.



Yarışma sonuçları 16 Mayıs'ta TLB resmi hesaplarından ilan edilecek.



Yarışmaya katılmak ve detaylı bilgi almak isteyenler www.talebe.org sitesini ziyaret edebilir veya 0539 923 70 49 numarasını arayabilir.





ulusal.com.tr