Türkiye Liseliler Birliği (TLB), “Bingöl’e Gelecek Köprüsü” Bingöl’ün Solhan ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu’na yeni kurulacak kütüphane için binlerce kitap teslim etti.

Solhan Atatürk Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Ferhat Kılıç, Aydınlık Gazetesi’ne mektup yazarak yeni açılacak okul kütüphanesinin kitaba ihtiyacı olduğunu ve destek beklediklerini duyurmuştu. Bunun üzerine Türkiye’nin dört bir yanındangelerek Ankara’da, 24 Kasım 2018 tarihinde, Hasan Ali Yücel Talebe Meclisi’nde bir araya gelen liseliler, “Bingöl’e Gelecek Köprüsü” adını verdikleri kampanyayı başlatma kararı almıştı.



Binlerce Kitap Toplandı

Kampanyanın duyurulmasıyla birlikte hummalı bir çalışma başladı ve Türkiye’nin pek çok şehrinden binlerce kitap TLB Genel Merkezi’ne iletildi. Toplanan kitaplar TLB Genel Başkanı Hakkı Erman Ergincan’ın başında bulunduğu bir heyetle birlikte Bingöl’ün Solhan ilçesindeki okula ulaştırıldı. TLB heyetini Solhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Yanılmaz, Atatürk Ortaokulu Müdürü Nurullah Azak ve beraberindeki öğretmenler karşıladı.



“Kampanyamız Vatan Mücadelesinin Parçasıdır”

Kitapları teslim etmek üzere Bingöl’e geçen Hakkı Erman Ergincan, “Bu kampanya, Türk gençliğinin, liselilerin büyük birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularıyla, geleceğimiz için harç koyduğu bir kampanya olmuştur. Yediden yetmişe, ülkemizin geleceği ve bütünlüğü için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu kampanya da vatan mücadelesinin bir parçasıdır. El emeği, göz nuru toplanan binlerce kitabı, Solhan’daki kardeşlerimize ulaştırmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bingöl’e doğru yola çıktığımızda, yoğun hava muhalefeti ve kar nedeniyle yollar kapalıydı. Uzun uğraşlar sonucu ilçemize ulaştık. Burada bizi karşılayan manzara, ülkemizin geleceği ve gençliği için aşılamayacak hiçbir mesafenin olmadığını bir kez daha gösterdi. Kötü hava koşullarına rağmen bizleri yalnız bırakmayan ilçe milli eğitim müdürümüze, okul müdürümüze ve öğretmenlerimize misafirperverlikleri ve fedakarlıkları için çok teşekkür ediyoruz. Umarız kütüphanenin açılışında tekrar buluşacağız ” dedi.



“TLB Geleceğin Teminatıdır”

Bingöl’e giden heyette bulunan TLB Genel Sekreteri Furkan Kaplan dateslim ettikleri kitapların öğrenciler ve öğretmenler tarafından heyecanla karşılandığını belirterek, “TLB, geleceğin, kardeşliğin ve Atatürk Türkiye’sinin teminatıdır. Yarınlarımızı el birliğiyle güçlendireceğiz. Söz konusu güzel ülkemizin geleceği olduğunda, binlerce TLB’li ellerinden gelen bütün fedakarlığı yapmaya hazırdır. Yarınlarımız için umut doluyuz. Bu proje de umudumuzu perçinleyip, geleceğimizi güçlendirmiştir.” dedi.

