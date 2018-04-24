KASDER'in üçüncüsünü düzenlediği “Engelsiz Bir Dünya İçin Resim Yarışması” ödül törenine TLB Genel Başkan Yardımcısı Uğur Aykaç da katıldı.

Türkiye Liseliler Birliği (TLB), Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'nin (KASDER) Türkiye genelinde düzenlediği çocuk yarışmacıların katıldığı 3. Engelsiz Bir Dünya İçin Resim Yarışması ödül törenine katıldı. TLB Genel Başkan Yardımcısı Uğur Aykaç'ın da katıldığı etkinliğin sunuculuğunu Tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer yaptı.



Genetik ve tedavisi mümkün olmayan kas hastalıkları ile ilgili güncel gelişmeleri takip edip hastaları bilgilendiren, çözüm arayan, psikolojik ve sosyal rehabilitasyon çalışmaları yapan KASDER'in düzenlediği Engelsiz Bir Dünya İçin Resim Yarışması'na 1145 öğrenci ve resim başvurdu. Yapılan ödül töreninde 23 Nisan'da engelliler ile çocukları yan yana getirmeyi ve çocukların gözünde engelliler ile birlikte yaşamayı sağlamayı amaçlayan dernekte kutlamalar oldukça renkliydi.



İlkokul çocukları tarafından ay yıldız koreografi gösterisi ve şiir dinletisi, vals dans gösterisi, bağlama gösterisi ve engelli bireylerin oluşturduğu Koro Es müzik dinletisinin ardından ödül töreni yapıldı. Törende öğrencilere ödüllerini takdim eden Uğur Aykaç: "Mustafa Kemal Atatürk vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır demişti. KASDER'in tüm yöneticileri ve gönüllüleri engelli kardeşlerimiz için kendilerine görev edinmişler ve bu görevi layığıyla yerine getiriyorlar. Bu sebeple onlara ve yarışmaya katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

