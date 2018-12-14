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TLB'nin kitap kampanyası performans ödevi oldu

Türkiye Liseliler Birliği’nin (TLB), başlattığı “Bingöl'e Gelecek Köprüsü” adlı kitap kampanyası, Cevat Koçak Anadolu Lisesi'nde performans ödevi olarak değerlendiriliyor.

TLB'nin kitap kampanyası performans ödevi oldu

Cevat Koçak Anadolu Lisesi öğrencileri, okul başkanları ile sınıf sınıf dolaşıp öğrencilerden ve öğretmenlerden başlattıkları "Bingöl'e Gelecek Köprüsü" adlı kitap kampanyası için kitap topladı.

Öğrenci ve öğretmenlerin destek verdiği çalışmada, bazı öğretmenler öğrencilerin kampanya için kitap getirmesini performans ödevi olarak değerlendireceklerini söyledi.

Liseliler, Bingöl’deki öğrenci arkadaşlarına kardeş eli uzatmak, gelecek köprüsü kurmak için yüzlerce kitapla yola çıkacak.

İletişim: 0541 952 7969

 

Etiketler; #tlb #kitap #kampanya
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