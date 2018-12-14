Türkiye Liseliler Birliği’nin (TLB), başlattığı “Bingöl'e Gelecek Köprüsü” adlı kitap kampanyası, Cevat Koçak Anadolu Lisesi'nde performans ödevi olarak değerlendiriliyor.

Cevat Koçak Anadolu Lisesi öğrencileri, okul başkanları ile sınıf sınıf dolaşıp öğrencilerden ve öğretmenlerden başlattıkları "Bingöl'e Gelecek Köprüsü" adlı kitap kampanyası için kitap topladı.



Öğrenci ve öğretmenlerin destek verdiği çalışmada, bazı öğretmenler öğrencilerin kampanya için kitap getirmesini performans ödevi olarak değerlendireceklerini söyledi.



Liseliler, Bingöl’deki öğrenci arkadaşlarına kardeş eli uzatmak, gelecek köprüsü kurmak için yüzlerce kitapla yola çıkacak.



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