TLB, yeni döneme hazırlanıyor

Türkiye Liseliler Birliği'nin (TLB) Muğla'da düzenlediği yaz kampı devam ediyor. Kampta gençler hem yeni bilgiler öğreniyor hem de stres atacakları aktivite yapıyor

Güne sabah sporu yaparak başlıyorlar, sosyal aktivitelerle kendilerini geliştiriyorlar.



Türkiye Liseliler Biriliği'nin (TLB) Muğla Datça'da düzenledikleri yaz kampı devam ediyor.



Karateden gazeteciliğe, müzikten resme, halk oyunlarından tiyatroya çeşitli atölye çalışmalarının yapıldığı kampta gençler yeteneklerini keşfediyor.



TLB Genel Başkanı Hakkı Erman Ergincan, kampın eğlenceli olduğu kadar öğretici olduğunu da vurguladı.



TaLeBe Yaz Kampı'nın tüm işleri, liseli gençlerin kendi aralarında belirledikleri iş bölümüyle yapılıyor.



Ayrıca gençler kampta paylaşımcılığı da öğreniyor.



ulusal.com.tr

