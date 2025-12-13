TMSF'den Habertürk TV hakkındaki satış iddialarına yanıt geldi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mahkeme kararıyla kayyım olarak yönettiği Habertürk TV'nin satıldığına dair sosyal medyada dolaşan söylentilere karşı resmi bir açıklama yayımladı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), gündeme bomba gibi düşen ve sosyal medyada hızla yayılan Habertürk TV'nin el değiştirdiği yönündeki haberlere ilişkin bir bilgilendirme metni yayımladı.

''SPEKÜLATİF HABERLERE İTİBAR ETMEYİN''

TMSF tarafından yapılan duyuruda, Habertürk TV'nin elden çıkarıldığına dair sosyal medya kaynaklı içeriklerin asılsız olduğu vurgulandı. Açıklamanın devamında, satış süreçlerinin yasalara uygun bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çekildi.

Fon, bu tür işlemlerin şeffaflıkla gerçekleştirildiğini belirterek şu önemli ifadeyi kullandı: "TMSF, ilgili mevzuat çerçevesinde bütün satış işlemlerini ilan edilmek suretiyle gerçekleştirmektedir. Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF'nin internet sitesindeki satış ilanlarının takip edilmesi önemle rica olunur."

