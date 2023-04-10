Togg Soylu'nun makam aracı oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Togg'un İçişleri Bakanlığının makam aracı olarak teslim alındığını duyurdu. Soylu, Togg'u kullanırken çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

Togg Soylu'nun makam aracı oldu
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Togg, bazı bakanlıklarda makam aracı olarak kullanılmaya başlandı. O bakanlıklardan biri de İçişleri Bakanlığı oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden Togg'un Bakanlığın envanterine girdiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:

- Türkiye Yüzyılı'nda TOGG, Bakanlığımıza yakıştı mı? Yakıştı. Türkiye’nin devrimi, Yerli ve Millî arabamız TOGG, Bakanlığımızın envanterinde. Bir hayali daha gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler.
# togg # süleyman soylu # içişleri bakanlığı
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