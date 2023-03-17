Togg'a yoğun ilgi sürüyor

Resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, anlık Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri de paylaşıldı.

Togg 'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, 24 saatte 22 bin 150 adet #T10X ön siparişi alındığı açıklandı.

"Teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandılar"