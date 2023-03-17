Togg'a yoğun ilgi sürüyor

Togg, 24 saatte 22 bin 150 adet #T10X ön siparişi alındığını, ay sonundan itibaren de teslimatlara başlanacağını bildirdi.

Togg'a yoğun ilgi sürüyor
Togg'a yoğun ilgi sürüyor / 2023
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Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, 24 saatte 22 bin 150 adet #T10X ön siparişi alındığı açıklandı.

Resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, anlık Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri de paylaşıldı.

# togg
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