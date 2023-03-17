Togg'a yoğun ilgi sürüyor
Togg, 24 saatte 22 bin 150 adet #T10X ön siparişi alındığını, ay sonundan itibaren de teslimatlara başlanacağını bildirdi.
Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, 24 saatte 22 bin 150 adet #T10X ön siparişi alındığı açıklandı.
Resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, anlık Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri de paylaşıldı.
Togg'a yoğun ilgi sürüyor:— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 17, 2023
• 22 binin üzerinde sipariş
# togg1714 çocuk ailesine teslim edildi "Teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandılar" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fin gazeteciye hediye Kaç adet Togg siparişi verildi?