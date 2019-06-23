Tohti haberlerine Çin'den yalanlama

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, "Uygur Türkü Nurmuhammed Tohti toplama kamplarında işkenceyle öldürüldü" iddiasını yalanladı. Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, evinde kalp krizi geçiren Tohti, hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken yolda hayatını kaybetti. Açıklamada Tohti'nin 20 yıldır kalp hastalığı ile mücadele ettiği ve uzun bir süredir kendi evinde dinlendiği vurgulandı.

İyi Parti ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi bir araya getiren "Uygur Türkü Nurmuhammed Tohti toplama kamplarında işkenceyle öldürüldü" iddiası yalanlandı. Tohti ile ilgili iddiaları bazı Türk basın yayın organları da haberleştirmişti.



Yalanlama açıklaması Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden geldi. Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada Nurmuhammed Tohti'nin kendi evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği belirtildi.



TOHTİ HABERLERİNE YALANLAMA

Son günlerde, Türk basınında yer alan Nurmuhammed Tohti ile ilgili haberler gerçek dışıdır. Tohti Çin Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Hotan Öğretmen İhtisas Okulu’ndan emekli öğretmendi. Kendisi 20 yıldır kalp hastalığı ile mücadele etmekteydi. Uzun süre hastanede tedavi görmüş ve evinde dinlenmiştir. Tam kişisel özgürlüklere sahipti. 31 Mayıs 2019 akşamı, evinde kalp krizi geçirmiş, ailesi 120 acil yardım hattını arayarak, onu Hotan Hastanesi’ne yetiştirmeye çalışmış, fakat yoldayken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Gerçek budur.



Daha önce de Atlantik sistemi tarafından Ozan Abdurehim Heyit'in eğitim kamplarında öldürüldüğü iddiası gündeme getirilmişti. Yerli ve yabancı bazı basın yayın organlarında haberleştirilen iddia yine Çin tarafından yalanlanmıştı. Abdurehim Heyit'in sağ olduğuna ilişkin bir video yayınlanmıştı.



TOHTİ HABERLERİNE ÇİN'DEN YALANLAMA

"HABERLER GERÇEK DIŞIDIR, TOHTİ EVİNDE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİR"