Tohumlar susuzluktan çürüyor. Çiftçi yağmur duasına çıkıyor. Tarım bakanı ile Devlet Su işleri ise birbirinin tersi açıklama yapıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz son yılların en kurak kışını yaşıyor. Toprak suya hasret...



Görüntüler geçen yıl 1.5 metre kar kalınlığı yaşanan Muş’tan. Bu yıl kardan eser yok. Çatbaşı köylüleri, kuraklık nedeniyle zor günler yaşıyor. Buğday ve arpa tohumları başak vermedi. Kar yağmaması don tehlikesini de arttırıyor.



Çiftçi kuraklıkla boğuşurken, bakanlık ve Devlet Su İşleri'nden farklı açıklamalar geldi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba "tehlike yok" dedi.



Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürlüğü ise çiftçileri uyardı.



Su tüketimi fazla bitkilerde sınırlama yapılması istendi.







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