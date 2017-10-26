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Tokat art arda operasyonlar: 12 gözaltı, 22 gözaltı kararı

Tokat merkezli 15 ilde yürütülen soruşturmada 18'i muvazzaf asker 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca kentte sahte evrakla mermi aldığı öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı

Tokat art arda operasyonlar: 12 gözaltı, 22 gözaltı kararı

Tokat merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "askeri ve sivil mahrem yapılanması"na yönelik Tokat merkezli 15 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 18'i muvazzaf asker, 4'ü sivil olmak üzere 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin zanlıları gözaltına alma çalışmaları sürüyor. 

TOKAT'TA 12 GÖZALTI VAR

Tokat'ta sahte evrakla mermi aldığı öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sahte evrakla mermi aldığı iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve köylerinde sahte evrakla mermi alan kişiler olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, bulundurma ruhsatlı 11 tabanca, 24 tabanca şarjörü, 527 tabanca fişeği, 15'i sahte olmak üzere 36 mermi satın alma belgesi ele geçirdi.

Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tokat #fetö #pdy
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