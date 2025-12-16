Tokat Belediyesi başkanlık makamında dinleme cihazı bulundu

Tokat'ta Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun vatandaşlarla bir araya geldiği çalışma ofisinde dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen güvenlik taramaları sırasında, gizlice yerleştirilmiş bir dinleme cihazı tespit edildi.

Casusluk girişimi niteliğindeki bu bulgunun hemen ardından emniyet güçleri teyakkuza geçti. Edinilen bilgilere göre, durumun fark edilmesiyle birlikte konu adli mercilere ve kolluk kuvvetlerine intikal ettirildi.

ADLİ VE TEKNİK SÜREÇ BAŞLATILDI

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın aydınlatılması için çok yönlü bir adli ve teknik süreç başlattı.

Soruşturmanın selameti ve delillerin karartılmaması adına Canikli Konağı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

"BABAMIN İZİNDEYİM, HESAP VERECEKLER"

Yaşanan skandalın ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, olayın arka planına dikkat çekti. Yazıcıoğlu, görevi devraldıkları ilk günden bu yana hem şahsını hem de kurumsal kimliği hedef alan, planlı ve sistemli bir dezenformasyon ile karalama kampanyası yürütüldüğünün altını çizdi. Makam odasında bir dinleme cihazı bulunmasının hiçbir şekilde izah edilemeyecek, kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bu makam odası Tokatlılara aittir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kapımızı vatandaşlarımıza hiç kapatmadık. Halkımızı ayırmadan, ayrıştırmadan misafir ettik"

Babası merhum Recep Yazıcıoğlu'nun çizdiği yolda yürümeye devam ettiklerini hatırlatan Başkan, ne siber saldırıların ne iftiraların ne dinleme faaliyetlerinin ne de sosyal medya üzerinden yapılan operasyonların Tokat’a hizmet kararlılıklarını zayıflatamayacağını belirtti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın resmen başlatıldığını aktaran Yazıcıoğlu, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Bu saldırının arkasında kim olursa olsun adalet önünde hesap verecektir"