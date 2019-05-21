Tokat'ın Artova ilçesindeki trafik kazasında 2 polis memuru hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Tokat Valisi Ozan Balcı,Taşpınar köyü mevkisinde, tır ile polislerin içinde bulunduğu otomobilin çarpıştığını söyledi.

Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı. Tokat'ta yaşanan kazada 2 polis memuru hayatını kaybetti.



Artova'dan Tokat yönüne giden Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Kanber Demir yönetimindeki otomobil, Taşpınar köyü mevkisinde karşı yönden gelen Emin Adıgüzel idaresindeki tırla çarpıştı.



Kazada, sürücü Kanber Demir ile aynı otomobilde bulunan polis memuru Selahattin Kaplan olay yerinde yaşamını yitirdi.



Polislerin arkadaşları oldukları öğrenilen iki kadın ise yaralandı. Tırın sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.



Olay yerinde incelemelerde bulunan Tokat Valisi Ozan Balcı,Taşpınar köyü mevkisinde, tır ile polislerin içinde bulunduğu otomobilin çarpıştığını söyledi.



Yaralılarla ilgili de açıklama yapan Balcı, "İki kızımızda yaralı onlar da hastane intikal ettiler. Şu an onlara da tıbbi müdahale yapılıyor." dedi.