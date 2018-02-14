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Tokat merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 ilde 4 subay, 13 astsubay ve 3 sivil olmak üzere toplam 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 ilde 4 subay, 13 astsubay ve 3 sivil olmak üzere toplam 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Bursa, Tekirdağ, Bolu, Hatay, Kocaeli, Edirne, Hakkari, Şırnak, Çanakkale, Manisa ve Ağrı illerinde 1 üsteğmen, 2'si ihraç olan  3 teğmen, 13 astsubay ve 3 sivil olmak üzere toplam 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine jandarma ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fetö #Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı
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