Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 ilde 4 subay, 13 astsubay ve 3 sivil olmak üzere toplam 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 ilde 4 subay, 13 astsubay ve 3 sivil olmak üzere toplam 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Bursa, Tekirdağ, Bolu, Hatay, Kocaeli, Edirne, Hakkari, Şırnak, Çanakkale, Manisa ve Ağrı illerinde 1 üsteğmen, 2'si ihraç olan 3 teğmen, 13 astsubay ve 3 sivil olmak üzere toplam 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Başsavcılığın talimatı üzerine jandarma ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon başlattı.