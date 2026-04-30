Tokat merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 16 tutuklama

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente yasa dışı yollarla silah getirildiği ve bu silahların piyasaya sürüldüğü yönünde alınan istihbarat üzerine harekete geçti. Yürütülen istihbarat çalışmalarının ardından Tokat merkezli olmak üzere İstanbul, Konya ve Sivas'ta belirlenen şüphelileri yakalamak amacıyla eş zamanlı operasyon düğmesine basıldı.

GİZLİ SİLAH TAMİRHANESİ BULUNDU

Dört ilde toplam 59 farklı adrese giren ekipler, kapsamlı aramalar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 11 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 15 av tüfeği ve seri numarası silinmiş 20 av tüfeği ile bin 977 tabanca mermisine el konuldu. Aramalar sırasında yasa dışı faaliyet gösteren 1 silah tamirhanesi de ortaya çıkarıldı. Bu tamirhane ile diğer adreslerde yapılan incelemelerde 14 tüfek dipçiği, 37 av tüfeği namlu kopuzu, 20 av tüfeği tetik tertibatı ve silah yapımında kullanılan çok sayıda parça ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 44 şüphelinin jandarmadaki ifade işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından 27 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe değerlendirilen şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geriye kalan şüphelilerden 4'ü savcılık sorgusunun ardından, 2'si ev hapsi ve 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 11 kişi ise serbest bırakıldı.