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Tokat'ta parçalanmış kadın cesedi bulundu

Tokat'ın Turhal ilçesinde moloz yığınlarının arasında kadın cesedi bulundu.

Tokat'ta parçalanmış kadın cesedi bulundu

Osmangazi Mahallesi'nde boş bir arazideki moloz yığınlarının arasında ceset görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yüzü ve vücudu hayvanlar tarafından parçalanmış cesedin bir kadına ait olduğunu belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi için Turhal Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Emniyet güçleri, cesedin, Turhal'da 5 gün önce kaybolan alzaymır hastası 83 yaşındaki Emine Taştan'a ait olabileceğini değerlendiriyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #tokat #kadın #ceset #parçalanmış
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