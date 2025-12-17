Tokat'ta 'böcek' skandalında yeni gelişme! Belediye konağına yerleştirilen cihazın failleri cezaevine gönderildi

Belediyeye ait tarihi yapıda yapılan kontrollerde ortaya çıkan dinleme cihazının ardından iki şüpheli tutuklandı.

Tokat Belediyesi’nde güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen kontroller sırasında, belediyeye ait Canikli Konağı’nda bir dinleme cihazı bulundu. Tespitin ardından durum ilgili birimlere bildirildi.

Olayın yargıya intikal etmesinin ardından Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yürütülen süreçte, hem adli hem de teknik inceleme başlatıldı.

Delillerin karartılmaması ve soruşturmanın selameti açısından Canikli Konağı güvenlik altına alınarak giriş çıkışlar kontrol edildi. Soruşturmayı genişleten ekipler, belediye personelinin de ifadelerine başvurdu.

BİLGİ İŞLEM PERSONELİ VE DIŞARIDAN HİZMET VEREN İSİM TUTUKLANDI

Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu şüpheler, teknolojik erişimi olan isimler üzerinde yoğunlaştı. Operasyon kapsamında, belediyeye dışarıdan bilgi işlem hizmeti sağladığı belirlenen E.Y. ile belediyenin kadrolu bilgi işlem personeli Y.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, belediyeyi sarsan dinleme cihazı olayıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

tokat dinleme cihazı
