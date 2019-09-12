Tokay ailesinin PKK'ya karşı direnişi

Çocukların dağa götürülen çocukların dikkat çeken ortak özellekleri kayboldukları tarihler. Çoğu sözde açılım sürecinde 2011-2015 tarihleri arasında kayboldu. HDP Diyarbakır İl Binası önünde nöbet tutan Tokay ailesinin oğlu da bu dönemde kandırılıp kaçırılan çocuklardan biri.



Mehmet Tokay, hendeklerin kazıldığı Osman Baydemir başkanlığındaki süreçte piknik bahanesiyle kandırıldı.

11 yaşındaydı Tokay. Örgüt Mehmet ve beraberindeki çok sayıdaki çocuğu Şırnak’a götürdü.

Aileler bunları anlatırken bile PKK’nın baskısını hissediyor üzerlerinde. Bu yüzden isim vermekten kaçınıyor baba Ömer Tokay.

Oğlunu aramak için çıktığı yolda Kandil’e kadar gitti. PKK’dan çocuğunu istedi.

Şimdi oğlunun nerde olduğu bilinmiyor. Onu en son sözde açılım sürecinde terör örgütünün zorla çekip yayınladığı bir videoda görmüş.

Veriler aslında gerçeği tüm çıplaklığı ile ortaya koyuyor. 2011-2015 tarihlerinde 5 bini aşkın çocuk dağa kaçırıldı, silah altına alındı

Hendek operasyonları sonrasında örgüte katılım azaldı. Emniyet kaynaklarına göre örgüte katılım 2018’de 146, 2019 yılının ilk verilerine göre 80’e kadar düştü. PKK’dan kaçanlar güvenlik güçlerine teslim oldu.

Çözüm sürecinin kayıp çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde direnişe başlayan aileler umudun ateşini yaktı. Terörle mücadelede Türkiye tarihinde yeni bir dönemece girildi. Çünkü yıllarca baskı altında tuttukları aileler artık korkmuyor.

ulusal.com.tr

