TOKİ 500 bin konutta kura takvimi netleşti: İşte şehir şehir tarih ve saatler

TOKİ’nin 500 bin konutluk dev sosyal konut projesinde beklenen süreç başlıyor. Rekor başvurunun yapıldığı projede kura çekimlerinin ne zaman başlayacağına ve ilk kuranın hangi ilde gerçekleştirileceğine ilişkin detaylar netleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk kura çekiminin 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Adıyaman’da yapılacağını duyurdu.

Deprem bölgesinden başlanacağı belirtilen çekiliş, Adıyaman Yenimahalle Kapalı Spor Salonu’nda saat 11.00’denoter huzurunda gerçekleştirilecek.

Bakan Kurum, projeye toplam 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldığını, bunların 5 milyon 242 bin 766’sının geçerliolduğunu belirtti. En çok başvuru yapılan iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

ŞEHİR ŞEHİR KURA TARİHLERİ

Projede hak sahiplerini belirleyecek takvim açıklandı. Buna göre:

29 Aralık – Adıyaman

30 Aralık – Şırnak, Hakkari

Şırnak kura çekimi saat 11.00’de 15 Temmuz Kongre Salonu’nda;

Hakkari kura çekimi saat 11.00’de Hakkari Merkez Spor Salonu’nda yapılacak.

Hak sahipliği kuralları Mart ayının içine kadar diğer illerde devam edecek.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler yayımlanacak. Vatandaşlar sonuçları şu platformlardan sorgulayabilecek:

– TOKİ Resmi İnternet Sitesi

– e-Devlet Kapısı

TC kimlik numarasıyla sisteme giriş yapılarak hak sahipliği bilgisine ulaşılabilecek.

TESLİMATLAR 2027’DE BAŞLAYACAK

Bakan Kurum, ilk teslimlerin Mart 2027’de başlayacağını, ayrıca 2026 yılı içinde bazı projelerde erken teslim yapılabileceğini söyledi.