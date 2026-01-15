TOKİ 500 bin sosyal konut başvurularında e-Devlet tuzağına dikkat

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 500 bin sosyal konut projesine ilişkin başvuruların tamamlandığını belirterek, sahte bağlantılarla yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

TOKİ 500 bin sosyal konut başvurularında e-Devlet tuzağına dikkat
Yayınlanma:

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kamuoyunda yeniden gündeme gelen “500 Bin Sosyal Konut Projesi” başvurularına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, başvuru sürecinin 19 Aralık 2025 tarihinde sona erdiği vurgulandı.

DMM’nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen proje kapsamında devam eden herhangi bir başvuru sürecinin bulunmadığı belirtildi.

DOLANDIRICILARA DİKKAT

Açıklamada, vatandaşlara gönderilen bazı mesajlarda başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğü izlenimi verilerek sahte bağlantılar paylaşıldığına dikkat çekildi ve bu durumun açık bir dolandırıcılık girişimi olduğu ifade edildi.

DMM tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen ‘500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne başvurular 19 Aralık 2025’te tamamlanmıştır. Bu konuda devam eden bir başvuru süreci yoktur. Başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğü izlenimi verilerek sahte bağlantılarla gönderilen mesajlar açık bir dolandırıcılık girişimidir. Kamuoyunun bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması, sadece ilgili resmi makamlarca yapılan açıklama ve bilgilendirmeleri takip etmesi önemle rica olunur.”

