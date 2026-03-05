TOKİ Ankara 270 konut kurası saat kaçta? Kimler hak sahibi oldu, kimler yeniden kuraya girecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Türkiye genelinde kura çekimleri sürüyor. Projenin 9. haftasında Ankara’da yapılan kura çekiminde ise sistem kaynaklı bir aksaklık yaşandığı ortaya çıktı.

3 Mart Salı günü Ankara’da toplam 31 bin 73 konut için kura çekimi gerçekleştirildi. Ancak teknik bir sorun nedeniyle bazı konutların hak sahipleri belirlenemedi. Bunun üzerine TOKİ, söz konusu konutlar için yeniden kura çekileceğiniduyurdu.

TOKİ ANKARA KURASI NEDEN YENİDEN ÇEKİLECEK?

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, kura çekilişi sonrasında yapılan incelemelerde sistem kaynaklı bir hata tespit edildiği bildirildi.

Bu nedenle toplam 497 konutun hak sahipliğinin eksik belirlendiği ortaya çıktı. Konutların bir kısmı için özel kontenjan uygulaması devreye alınırken, kalan bölüm için yeniden kura çekilmesine karar verildi.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DOĞRUDAN HAK SAHİBİ OLDU

Eksik belirlenen kontenjanın 227’sinin şehit yakını ve gazi kategorisinde olduğu açıklandı.

Bu kategori için uygulanan özel kurallar gereği, başvuru yapan vatandaşların tamamının doğrudan hak sahibi olarak sisteme tanımlandığı bildirildi. Böylece bu gruptaki başvurular için yeni bir kura yapılmasına gerek kalmadı.

TOKİ ANKARA 270 KONUT KURASI NE ZAMAN?

Sistem hatasından etkilenen diğer 270 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için yeni bir kura çekimi yapılacak.

TOKİ’nin vatandaşlara gönderdiği bilgilendirme mesajında, söz konusu kura çekiminin 6 Mart 2026 tarihinde saat 10.00’da noter huzurunda gerçekleştirileceği belirtildi.

Kura çekilişinin canlı yayınla izlenebileceği ve sürecin şeffaf şekilde yürütüleceği ifade edildi.

KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Yeni kura çekiminin ardından sonuçların E-Devlet üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi aracılığıylasorgulanabileceği bildirildi.

Ankara’da sosyal konut başvurusu yapan binlerce kişi şimdi 270 konut için yapılacak yeni kura çekimini ve sonuçlarını yakından takip ediyor.