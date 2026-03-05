TOKİ Ankara kurasında sistem hatası: 497 hak sahibi için yeni duyuru

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara merkez ilçeleri için yapılan sosyal konut kura çekilişinde sistem kaynaklı bir hata tespit edildiğini açıkladı. Eksik belirlenen 497 hak sahibinin 227’sinin doğrudan hak sahibi sayıldığı, kalan 270 konut için ise yarın yeniden kura çekileceği duyuruldu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara merkez ilçeleri için gerçekleştirilen sosyal konut projesi kura çekilişiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmede, 3 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen “Ankara Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21780/500000 Sosyal Konut Projesi Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi” sonuçlarının incelendiği belirtildi.

SİSTEM KAYNAKLI HATA 

Yapılan inceleme sonucunda kura çekilişi sırasında sistemden kaynaklanan bir teknik aksaklık yaşandığı ortaya çıktı.

Bu nedenle 497 hak sahibinin eksik belirlendiği tespit edildi. Açıklamada mağduriyet oluşmaması için gerekli adımların hızlı şekilde atıldığı vurgulandı.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DOĞRUDAN HAK SAHİBİ OLDU

Eksik belirlenen 497 kişilik kontenjanın 227’sinin “Şehit Yakını ve Gazi” kategorisinde olduğu açıklandı.

İlgili kategori için uygulanan özel kontenjan kuralları gereği, bu gruptaki 227 vatandaşın yeni bir kuraya gerek kalmadan doğrudan hak sahibi olarak sisteme tanımlandığı bildirildi.

270 KONUT İÇİN YENİDEN KURA ÇEKİLECEK

Sistem hatasından etkilenen diğer 270 hak sahibinin belirlenmesi için ek bir kura çekilişi yapılacağı duyuruldu.

TOKİ’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kalan 270 adet hak sahipliği için hak sahibi belirleme kura çekilişi, 06 Mart 2026 tarihinde saat 10:00'da İdaremizin YouTube hesabı üzerinden canlı yayımlanacak kura ile gerçekleştirilecektir.”

KURA SONUÇLARI E-DEVLET’TEN SORGULANABİLECEK

Vatandaşların çekilişi şeffaflık ilkesi gereği çevrim içi ortamda takip edebileceği belirtildi.

Kura sonuçlarının ise çekilişin ardından E-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabileceği kaydedildi.

