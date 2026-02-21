TOKİ Bursa kura sonuçları açıklandı mı: Nilüfer, İnegöl, Gemlik kura sonuçları sorgula

TOKİ’nin Bursa’daki 17 bin 225 konutluk projesi için kura çekimi tamamlandı. İsim listelerinin PDF olarak yayımlanması bekleniyor. Asıl ve yedek hak sahipleri sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden sorgulayabilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bursa’da inşa edilecek 17 bin 225 konut için hak sahipliği kura çekimi 21 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleştirildi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Kongre Salonu’nda noter huzurunda yapılan kura çekimi canlı yayınla takip edildi.

Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler isim listelerine çevrildi. TOKİ Bursa kura sonuçlarının PDF formatında erişime açılması bekleniyor.

İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ Bursa kura çekimi tamamlandı ancak isim listeleri henüz erişime açılmadı. Listelerin en geç akşam saatlerine kadar yayımlanması bekleniyor. Açıklamanın ardından asıl ve yedek hak sahipleri ilan edilecek.

Kura sonuç ekranında başvuru numarası, banka bilgisi, ad-soyad ve T.C. kimlik numarası yer alacak.

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sonuçlar iki farklı kanal üzerinden öğrenilebilecek:

talep.toki.gov.tr adresinden

e-Devlet sistemi üzerinden

Vatandaşlar TOKİ’nin resmi internet sitesine giriş yaptıktan sonra harita üzerinden Bursa’yı seçerek “Kura sonucu” bölümünden listelere ulaşabilecek.

TOKİ tarafından ayrıca SMS yoluyla bilgilendirme yapılmayacağı belirtiliyor. Bu nedenle hak sahiplerinin resmi sorgulama ekranlarını takip etmeleri gerekiyor.

SÖZLEŞME VE TAKSİT SÜRECİ NASIL OLACAK?

Kurada asıl hak sahibi olan adaylar, başvuru yaptıkları banka şubelerinde veya idarenin belirlediği merkezlerde sözleşme imzalayacak. Belgelerin eksiksiz teslim edilmesi gerekiyor.

Belirlenen takvim içerisinde belge teslim etmeyen, eksik ya da yanıltıcı belge verenlerin yerine yedek adaylar sırasıyla davet edilecek.

Sözleşmelerin imzalanmasının ardından yaklaşık 1 ay sonra taksit ödemeleri başlayacak.

BURSA’DA İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI

TOKİ’nin Bursa genelindeki konut dağılımı şu şekilde planlandı:

Bursa Merkez, Karacabey, Gürsu, Kestel ve Nilüfer ilçelerine toplam 7 bin 550 konut

Büyükorhan: 100 konut

Gemlik: 100 konut

İnegöl: 4 bin konut

İznik: 250 konut

Keles: 100 konut

Mudanya: 300 konut

Mustafakemalpaşa: 750 konut

Orhaneli: 175 konut

Orhangazi: 400 konut

Yenişehir: 500 konut

Projeler etaplar halinde teslim edilecek. İnşaat sürecinin yer tesliminin ardından 24 ila 36 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

HAK SAHİBİ OLAMAYANLAR NE YAPACAK?

Kurada asıl veya yedek listede yer almayan vatandaşlar, yatırdıkları 5 bin TL başvuru ücretini geri alabilecek. İade işlemleri başvuru yapılan bankalardan 5 iş günü içinde gerçekleştirilecek.

Başvuru ücretini yatırmayan adayların müracaatları ise geçersiz sayılmıştı.

TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi açıklandığında sorgulama ekranı aktif hale gelecek. Başvuru sahiplerinin resmi kanalları düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor.