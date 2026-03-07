TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman? 2026 TOKİ Çorum kabul ve ret isim listesi sorgulama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çorum’da hayata geçirilecek sosyal konut projesi için başvuru sonuçlarını açıkladı. Resmi internet sitesinde yayımlanan listelerde başvurusu kabul edilen ve reddedilen adayların isimleri paylaşıldı.

Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, yapılacak kura çekimiyle konut sahibi olma şansı yakalayacak. Başvurusu reddedilen adaylar ise projeden faydalanamayacak.

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çorum’da yapılacak TOKİ kura çekiminin tarihi, saati ve yeri henüz açıklanmadı. 2 bin 867 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Resmi açıklama yapıldığında kura tarihine ilişkin bilgiler de duyurulacak.

ÇORUM’DA HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ tarafından Çorum’un farklı ilçelerinde toplam 2 bin 867 konut inşa edilecek. Proje kapsamında konutların ilçelere göre dağılımı şu şekilde planlandı:

Merkez ilçede 1200 konut,

Alaca’da 300 konut,

Bayat’ta 200 konut,

İskilip’te 300 konut,

Kargı Hacıhamza’da 63 konut,

Laçin’de 26 konut,

Mecitözü’nde 28 konut,

Osmancık’ta 300 konut,

Sungurlu’da 400 konut,

Uğurludağ’da 50 konut yapılacak.

KABUL VE REDDEDİLENLER LİSTESİ YAYIMLANDI

TOKİ, Çorum’da konut başvurusu reddedilen adayların isim listesini de resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Listede yer alan başvuru sahipleri, başvuru şartlarını sağlamadıkları için kura çekimine katılamayacak.

Ayrıca Merkez, Alaca, Bayat, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerinde yapılacak konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ile diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenlerin listesi de erişime açıldı.