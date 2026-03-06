TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? Antakya, İskenderun, Kırıkhan TOKİ kura çekimi

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Türkiye genelinde devam eden kura çekilişlerinde gözler Hatay’a çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre Hatay’daki konutlar için hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.

Toplam 13 bin 289 konutun hak sahiplerini belirleyecek çekiliş için başvuru yapan vatandaşlar kura tarihini ve sonuçların nasıl öğrenileceğini araştırıyor.

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Hatay kura çekimi 6 Mart 2026 Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Çekiliş noter huzurunda yapılacak.

Kura çekiminin yapılacağı yer henüz açıklanmazken, resmi duyuru geldiğinde bilgilerin güncelleneceği belirtiliyor.

TOKİ HATAY KURASI CANLI NEREDEN İZLENEBİLİR?

Hatay’daki kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Böylece başvuru sahipleri çekilişi çevrim içi olarak takip edebilecek.

TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar aynı gün içinde TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Kesinleşen isim listelerinin ise noter onayının ardından e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacağı bildirildi. Başvuru sahipleri T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecek.

HATAY’DA KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ tarafından Hatay’ın birçok ilçesinde toplam 13 bin 289 konut inşa edilecek.

Konut dağılımı ilçelere göre şu şekilde planlandı:

Merkez (Antakya, Defne) 6800 konut

Altınözü 500 konut

Arsuz 200 konut

Belen 300 konut

Dörtyol 270 konut

Erzin 50 konut

Hassa 1500 konut

İskenderun 1354 konut

Kırıkhan 600 konut

Kumlu 70 konut

Payas 95 konut

Reyhanlı 750 konut

Samandağ 500 konut

Yayladağı 300 konut

TOKİ HATAY KURASINA KİMLER KATILABİLECEK?

TOKİ Hatay konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlere ilişkin isim listeleri henüz yayımlanmadı. Liste, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlar kura çekimine katılmaya hak kazanırken, başvurusu reddedilen adaylar kura sürecine dahil edilmeyecek.