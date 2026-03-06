TOKİ Hatay kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nerede, nasıl sorgulanır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay için düzenlenen kura çekimi 6 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

Kura çekimi Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda saat 14.00’te başladı. Antakya ve Defne başta olmak üzere birçok ilçede yapılacak konutların hak sahipleri kura ile belirlendi.

Hatay’da toplam 13 bin 289 sosyal konut için kura çekimi yapılırken sonuçlar tamamlandıktan sonra isim listelerinin internet üzerinden yayımlanacağı belirtildi.

TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra hak sahipleri listesi TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

Başvuru yapan vatandaşlar sonuçları talep.toki.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. Alternatif olarak sonuçlara e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile de ulaşılabilecek.

TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre kura sonuçları basılı veya e-posta yoluyla gönderilmeyecek. Hak sahiplerinin isim listelerini internet üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.

KURA SONUÇLARINDA HANGİ BİLGİLER YER ALACAK?

Kura sonuçları ekranında başvuru sahiplerine ait şu bilgiler yer alacak:

Başvuru numarası

Başvuru türü

T.C. kimlik numarası

Ad ve soyad bilgisi

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar ise yatırdıkları 5 bin TL başvuru ücretini başvurdukları bankalar aracılığıyla geri alabilecek.

İLÇELERE GÖRE HATAY KONUT DAĞILIMI

Hatay’daki sosyal konut projesi kapsamında ilçelere göre planlanan konut sayıları şu şekilde açıklandı:

Antakya – Defne: 6800 konut

Altınözü: 500 konut

Arsuz: 200 konut

Belen: 300 konut

Dörtyol: 270 konut

Erzin: 50 konut

Hassa: 1500 konut

İskenderun: 1354 konut

Kırıkhan: 600 konut

Kumlu: 70 konut

Payas: 95 konut

Reyhanlı: 750 konut

Samandağ: 500 konut

Yayladağı: 300 konut

KONUTLAR İÇİN SÖZLEŞME SÜRECİ BAŞLAYACAK

Konut belirleme kurasının ardından konutu belli olan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği tarihlerde bankalarda Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacak. Sözleşme sürecinin ardından konutların ödeme taksitleri başlayacak.