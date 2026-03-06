TOKİ Hatay kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nerede, nasıl sorgulanır?
Hatay’da yapılacak 13 bin 289 sosyal konut için hak sahibi belirleme kura çekimi 6 Mart 2026’da gerçekleştirildi. Vatandaşlar sonuçların yayımlanıp yayımlanmadığını ve isim listesine nasıl ulaşılacağını araştırıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay için düzenlenen kura çekimi 6 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirildi.
Kura çekimi Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda saat 14.00’te başladı. Antakya ve Defne başta olmak üzere birçok ilçede yapılacak konutların hak sahipleri kura ile belirlendi.
Hatay’da toplam 13 bin 289 sosyal konut için kura çekimi yapılırken sonuçlar tamamlandıktan sonra isim listelerinin internet üzerinden yayımlanacağı belirtildi.
TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
Kura çekimi tamamlandıktan sonra hak sahipleri listesi TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.
Başvuru yapan vatandaşlar sonuçları talep.toki.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. Alternatif olarak sonuçlara e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile de ulaşılabilecek.
TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre kura sonuçları basılı veya e-posta yoluyla gönderilmeyecek. Hak sahiplerinin isim listelerini internet üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.
KURA SONUÇLARINDA HANGİ BİLGİLER YER ALACAK?
Kura sonuçları ekranında başvuru sahiplerine ait şu bilgiler yer alacak:
Başvuru numarası
Başvuru türü
T.C. kimlik numarası
Ad ve soyad bilgisi
Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar ise yatırdıkları 5 bin TL başvuru ücretini başvurdukları bankalar aracılığıyla geri alabilecek.
İLÇELERE GÖRE HATAY KONUT DAĞILIMI
Hatay’daki sosyal konut projesi kapsamında ilçelere göre planlanan konut sayıları şu şekilde açıklandı:
Antakya – Defne: 6800 konut
Altınözü: 500 konut
Arsuz: 200 konut
Belen: 300 konut
Dörtyol: 270 konut
Erzin: 50 konut
Hassa: 1500 konut
İskenderun: 1354 konut
Kırıkhan: 600 konut
Kumlu: 70 konut
Payas: 95 konut
Reyhanlı: 750 konut
Samandağ: 500 konut
Yayladağı: 300 konut
KONUTLAR İÇİN SÖZLEŞME SÜRECİ BAŞLAYACAK
Konut belirleme kurasının ardından konutu belli olan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği tarihlerde bankalarda Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacak. Sözleşme sürecinin ardından konutların ödeme taksitleri başlayacak.